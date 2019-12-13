В Пензе задержан участник флешмоба с "расстрелом" прав человека

В Пензе задержан участник театрализованного флешмоба с "расстрелом" прав человека у городской администрации. Как сообщает "ОВД-Инфо", активиста Романа Стоцкого забрали из дома. Редактора интернет-портала LeftPenza Сергея Падалкина и активиста Александра Рогожкина вызвали в отдел полиции для дачи объяснений.

Речь идёт об акции, состоявшейся накануне. Информация о ней была размещена в сообществе "Пензенский комсомол" в социальной сети ВКонтакте.

Три человека в масках – один в штатском, один в военной форме и один в куртке с символикой "Единой России" – расстреляли из игрушечных автоматов и пистолетов троих активистов, на одежде которых были надписи "свобода собраний", "свобода личности" и "свобода слова". Также активисты установили у здания городской администрации могилу с надписью "Права человека R.I.P." и возложили к ней цветы.