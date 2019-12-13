В Шахтах учитель обругал матом ученика за разговор с депутатом

В городе Шахты Ростовской области учитель обругал матом одиннадцатиклассника за разговор с депутатом регионального Заксобрания от "Единой России" Екатериной Стенякиной. Её пригласили рассказать о правах человека на открытом уроке, посвящённом дню Конституции.

После своего выступления Стенякина заметила у школьника значок КПРФ. Он пояснил, что вступит в ряды партии и пошутил, что они с депутатом "по разные стороны баррикад". Член "Единой России" отметила, что в этом выборе и проявляется свобода, пишет издание "Блокнот".

После открытого урока преподаватель Алексей Желтков, отмеченный званием "учитель года" в грубой форме отчитал школьника за его разговор с депутатом. Учитель заявил, что Стенякина помогает школе и покупает для неё мебель, а ученика назвал "клиническим дегенератом".

"Блокнот" пишет, что диктофонную запись инцидента сделала одиннадцатиклассница, за что её родителей отчитало руководство школы, а сама ученица подверглась травле.

По информации издания "База", которое также сообщило об этом случае и опубликовало аудиозапись, Желткова отстранили от руководства классом и обязали извиниться перед учеником, что он уже сделал.