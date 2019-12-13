Джонсон пообещал объединить британцев и сохранить дружбу с ЕС

В Великобритании подведены окончательные итоги выборов в Палату общин парламента, которые прошли в четверг. Консерваторы премьер-министра Бориса Джонсона добились убедительной победы - у них будет 365 мест из 650.

Это лучший результат за современную историю партии.​ Напротив, результат их главных соперников - лейбористов худший за последние более чем 80 лет. У них только 203 места. Успеха достигла Шотландская национальная партия, получившая 48 мандатов, победив в подавляющем большинстве округов в Шотландии. Либерально-демократическая партия получила только 11 мандатов, Партия Уэльса – 4, зелёные – 1, сообщает BBC. В Северной Ирландии относительного успеха добились сторонники объединения Ирландии.

За консерваторов по всей стране проголосовали 43,6 процентов избирателей, за лейбористов 32,2 процента.

Борис Джонсон сохранит кресло премьера и сформирует однопартийный кабинет, который он назвал "народным общенациональным правительством". Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне, Джонсон отметил, что консерваторы победили даже в тех округах, где не побеждали 100 лет, и представляют интересы всей нации. Он подтвердил, что намерен вывести Британию из ЕС к концу января - новый состав парламента должен без проблем ратифицировать достигнутое ранее соглашение о Брекзите.

В то же время, Джонсон обратился с примирительными словами к тем, кто не голосовал за него, противникам Брекзита. Он сказал, что Британия сохранит дружбу с ЕС и будет сотрудничать с Евросоюзом по вопросам борьбы с изменениями климата и терроризмом, в торговле, науке и культуре. Премьер призвал сделать паузу в политических баталиях, заявив, что Британия заслужила того, чтобы передохнуть и вместо споров о Брекзите заняться внутренними проблемами. Он отметил, что правительство намерено масштабно инвестировать в здравоохранение, образование и инфраструктуру. "Нужно объединиться и двигаться вверх" - сказал Джонсон.

Одним из первых вызовов для премьера будут призывы Шотландской национальной партии провести повторный референдум о независимости Шотландии. Шотландские националисты утверждают, что получили на выборах сильный мандат для переговоров с Лондоном.