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Футбольный клуб ЦСКА перешёл под контроль государственного ВЭБ

Фанаты ЦСКА

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Государственная корпорация ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА. Она конвертирует в акции задолженность ЦСКА перед ней и станет обладательницей более 75 процентов акций клуба. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета компании - пишут "Ведомости"

По данным газеты, нынешний владелец и президент клуба Евгений Гинер сохранит пост президента. Сам Гинер поблагодарил ВЭБ за принятое решение и заверил болельщиков, что "всё будет в порядке".

Как пишет "Коммерсантъ", долг клуба перед ВЭБ образовался после того, как ЦСКА взял у него кредит на $280 млн на строительство стадиона (он получил название "ВЭБ Арена").

По словам Шувалова, ВЭБ надеется найти для ЦСКА новых инвесторов.

  • ЦСКА был одним из немногих клубов в российской футбольной Премьер-лиге, которым в той или иной форме не владело государство или госкорпорации. У частных и не связанных с госкорпорациями владельцев остаются клубы "Спартак" (Москва) и "Краснодар".

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