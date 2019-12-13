Футбольный клуб ЦСКА перешёл под контроль государственного ВЭБ

Государственная корпорация ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА. Она конвертирует в акции задолженность ЦСКА перед ней и станет обладательницей более 75 процентов акций клуба. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета компании - пишут "Ведомости"
По данным газеты, нынешний владелец и президент клуба Евгений Гинер сохранит пост президента. Сам Гинер поблагодарил ВЭБ за принятое решение и заверил болельщиков, что "всё будет в порядке".
Как пишет "Коммерсантъ", долг клуба перед ВЭБ образовался после того, как ЦСКА взял у него кредит на $280 млн на строительство стадиона (он получил название "ВЭБ Арена").
По словам Шувалова, ВЭБ надеется найти для ЦСКА новых инвесторов.
- ЦСКА был одним из немногих клубов в российской футбольной Премьер-лиге, которым в той или иной форме не владело государство или госкорпорации. У частных и не связанных с госкорпорациями владельцев остаются клубы "Спартак" (Москва) и "Краснодар".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.