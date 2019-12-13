Футбольный клуб ЦСКА перешёл под контроль государственного ВЭБ

Государственная корпорация ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА. Она конвертирует в акции задолженность ЦСКА перед ней и станет обладательницей более 75 процентов акций клуба. Об этом сообщил глава ВЭБ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета компании - пишут "Ведомости"

По данным газеты, нынешний владелец и президент клуба Евгений Гинер сохранит пост президента. Сам Гинер поблагодарил ВЭБ за принятое решение и заверил болельщиков, что "всё будет в порядке".

Как пишет "Коммерсантъ", долг клуба перед ВЭБ образовался после того, как ЦСКА взял у него кредит на $280 млн на строительство стадиона (он получил название "ВЭБ Арена").

По словам Шувалова, ВЭБ надеется найти для ЦСКА новых инвесторов.