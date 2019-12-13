Участницы Pussy Riot учредили премию за материалы о домашнем насилии

Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина и Надежда Толоконникова учредили премию для авторов лучших материалов на тему домашнего насилия в России.

Об этом сообщила Толоконникова в фейсбуке. Выбор темы конкурса она мотивировала остротой проблемы домашнего насилия в России. "Россия - единственная страна в Европе, в которой нет закона против домашнего насилия. От домашнего насилия в России за год пострадали более 16 млн. женщин. Согласно статистике МВД за несколько лет, количество преступлений, совершенных в семье, растёт примерно на 5000 случаев ежегодно" - пишет участница Pussy Riot.

На конкурс принимаются тексты, видеоролики и расследования. Жюри конкурса выберет трех победителей, каждый из которых получит в качестве награды одну тысячу евро. Эти деньги выделены из средств, которые российское государство ранее выплатило по решению Европейского суда человека Алёхиной и Толоконниковой в качестве компенсации за их уголовное преследование по делу о так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя.

Каждой из них выплатили по 16 тысяч евро. Толоконникова ещё в ноябре писала, что 5 тысяч направит изданию "Медиазона", 5 тысяч правозащитной группе "Агора" и полторы тысячи - на премию. "Деньги которые нам выплатили - не из кармана Путина и его шайки - это деньги российского народа. И они должны работать на благо народа" - написала Толоконникова.