В Москве прошёл массовый пикет против домашнего насилия

В Москве на площади Яузских ворот в пятницу вечером прошёл согласованный с властями массовый пикет, организованный движением СоцФем Альтернатива. Участники акции требуют освободить сестёр Хачатурян, принять адекватный закон о домашнем насилии, а также выступают против неравенства, патриархата и капитализма.
Ещё одно требование активистов – за счёт госбюджета обеспечить каждый район кризисным центром для людей, подвергшихся домашнему насилию. Участники акции также призывают ввести обязательную переквалификацию полицейских и работников судебной системы для компетентного расследования случаев насилия, домогательств и тирании.
Организаторы акции заявляют, что на неё пришло около двухсот человек.
В эту субботу в Москве запланировано ещё одно мероприятие, связанное с проблемой домашнего насилия – акция "Мост сестер" в поддержку сестер Хачатурян. Помимо столицы к ней присоединятся Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Тольятти.
- В последние месяцы в России идёт активное обсуждение планов принять законопроект о профилактике домашнего насилия. Главы Госдумы и Совета Федерации выступили за его принятие. В ноябре на сайте Совета Федерации опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который, однако, подвергся критике как сторонников принятия документа, которые считают содержание опубликованного документа выхолощенным, так и его противников, которые полагают, что проблема домашнего насилия преувеличена, а принятие закона разрушит институт семьи. Когда документ будет рассмотрен – неизвестно.
- Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве 27 июля 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину. Летом этого года им предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, судить их будут по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по ней для женщин – 25 лет лишения свободы. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались истязаниям и сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.