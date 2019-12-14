В Москве прошёл массовый пикет против домашнего насилия

В Москве на площади Яузских ворот в пятницу вечером прошёл согласованный с властями массовый пикет, организованный движением СоцФем Альтернатива. Участники акции требуют освободить сестёр Хачатурян, принять адекватный закон о домашнем насилии, а также выступают против неравенства, патриархата и капитализма.

Ещё одно требование активистов – за счёт госбюджета обеспечить каждый район кризисным центром для людей, подвергшихся домашнему насилию. Участники акции также призывают ввести обязательную переквалификацию полицейских и работников судебной системы для компетентного расследования случаев насилия, домогательств и тирании.

Организаторы акции заявляют, что на неё пришло около двухсот человек.

В эту субботу в Москве запланировано ещё одно мероприятие, связанное с проблемой домашнего насилия – акция "Мост сестер" в поддержку сестер Хачатурян. Помимо столицы к ней присоединятся Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и Тольятти.