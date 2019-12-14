В Тюменской области жителю села Плешково Дмитрию Ковалеву отказали в возбуждении уголовного дела из-за "отсутствия экстрасенсов" в ведомстве. Заявитель пожаловался на избиение в отделе полиции, однако в Следственном комитете не стали заниматься расследованием.



По словам Ковалева, следователь объяснил ему, что в отделе полиции не ведется видеозапись, а сотрудники МВД уверяют, что мужчину никто не бил. "Мне что, к экстрасенсу идти, чтобы узнать, бил тебя кто-то или нет?", –​ цитирует сельчанин слова следователя порталу 72.ru.

В начале ноября полицейские задержали Ковалева по подозрению в краже окон и отвезли его в отдел. На допросе он заявил, что ничего не знает о произошедшем и отказался помогать с поисками вора. После, как утверждает задержанный, его избили со словами "Ты что, сильно в себя поверил? Если тебе сказано делать, ты это будешь делать!".

Представитель Следственного комитета заявил изданию 72.ru, что решение об отказе в возбуждении дела можно обжаловать в вышестоящей инстанции. Если оно вынесено, значит состав преступления не был выявлен.