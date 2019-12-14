Ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата

Украинская православная церковь Киевского патриархата и патриархия Украинской автокефальной православной церкви прекратили своё существование. Об этом в субботу заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. Решения Минюста опубликованы в фейсбуке на странице замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ.

Юридически ликвидированным церквям принадлежали около шести тысяч приходов по всей Украине. При этом обе церкви не были канонически признаны. В конце прошлого года они вошли в состав Православной церкви Украины, созданной под покровительством Константинопольского патриархата.

Против ПЦУ выступает Русская православная церковь во главе с патриархом Кириллом. Там называют создание независимой от Москвы украинской церкви расколом в мировом православии. Из-за конфликта Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольской и Элладской церквями, а большая часть русскоязычных приходов в Западной Европе перешли из Константинопольской церкви в РПЦ.