Партия "Яблоко" избрала нового председателя, им стал Николай Рыбаков

Политическая партия "Яблоко" на XXI съезде избрала нового председателя. Им стал Николай Рыбаков. За его кандидатуру проголосовали 69 делегатов. На втором и третьем местах оказались глава Псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг и бывшая председатель партии Эмилия Слабунова. Они набрали 40 и 19 голосов соответственно. Всего в съезде участвовали 132 делегата.

После победы Рыбаков заявил, то хочет, чтобы "Россия была пространством свободы и творчества, была повернута к людям". "У меня есть мечта и про нашу партию. Я хочу, чтобы молодые люди, которые приходят в "Яблоко", как я пришел в 16 лет, гордились партией. Нам не должно быть стыдно ни за один наш поступок, ни за одно политическое решение", – добавил Рыбаков.

Николай Рыбаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году с отличием окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. В том же году начал политическую карьеру, несколько раз избираясь муниципальным депутатом. В 2008-2015 годах Рыбаков руководил экологическим правозащитным центром "Беллона", был редактором журнала "Экология и право". С 2011 года он стал членом правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси-Интернешнл".

В "Яблоко" Рыбаков вступил ещё 24 года назад. В 2015 году он выдвигал свою кандидатуру на пост председателя партии, но тогда занял третье место. На том же съезде Рыбаков был избран одним из трех заместителей председателя партии Эмилии Слабуновой. Наиболее крупными кампаниями, прошедшими под его Рыбакова, стали президентская кампания Григория Явлинского в 2018 году и выборы в Мосгордуму, прошедшие в этом году.