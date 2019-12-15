Прокуроршу, награждённую Чайкой, задержали за заказное убийство

Сотрудники ФСБ задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по обвинению в организации заказного убийства.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, в августе 2012 года Швецова приехала в Москву, где встретилась с неким Асланом Гагиевым, которого следствие называет "главой преступного сообщества". Швецова заплатила ему деньги за убийство сотрудника московского управления СК Александра Леонова. Мотивом, по данным следствия, стало то, что Леонов развёлся с сестрой Швецовой, из-за чего у экс-прокурора и следователя сложились "неприязненные отношения". 12 сентября 2012 года один из членов банды Гагиева застрелил Леонова у подъезда его дома.

Издание "Медиазона" отмечает, что за несколько месяцев до убийства генеральный прокурор России Юрий Чайка наградил Ольгу Швецову знаком отличия "За верность закону" первой степени за "примерное исполнение служебных обязанностей", а также "положительную и безупречную службу в органах прокуратуры".

Всего преступная группа, созданная Гагиевым, начиная с 2004 года совершила 60 убийств. 24 члена банды уже осуждены, главу ОПГ в июне 2018 года экстрадировали в Россию из Австрии, в настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела.

Выступая в австрийском суде, Гагиев заявил, что ежемесячно платил 1,2 миллиона евро в Следственный комитет главе ведомства Александру Бастрыкину и такую же сумму перечислял в министерство промышленности.