В Москве в воскресенье умер Михаил Ненашев - журналист, руководитель Гостелерадио СССР и Министерства печати в годы перестройки, под руководством которого произошла либерализация в сфере СМИ в СССР.

О кончине Ненашева сообщили в Союзе журналистов России. Ему было 90 лет.

Ненашев в СССР получил историческое образование, сделал партийную карьеру как специалист по марксизму-ленинизму. В начале 1980-х годов был главным редактором газеты "Советская Россия", по советским меркам это издание тогда считалось относительно либеральным.

В феврале 1986 года, после начала перестройки, был назначен председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Это ведомство заведовало книгоизданием в СССР, при Ненашеве в стране впервые было напечатано множество ранее запрещённых или не издававшихся книг.

С мая 1989 по ноябрь 1990 года возглавлял Гостелерадио СССР, при нём телевидение постепенно освобождалось от цензуры, популярность приобрели такие передачи, как "Взгляд", "Пятое колесо", "До и после полуночи". Хотя Ненашев был членом ЦК КПСС, он подвергался критике консервативных коммунистов за излишний, по их мнению, либерализм. С ноября 1990 года возглавлял Государственный комитет СССР по печати, а затем министерство печати СССР. После распада Советского Союза политикой не занимался. Возглавлял книжное издательство и преподавал. Автор мемуаров о перестройке.