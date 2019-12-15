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NYT: из США впервые за 30 лет выслали китайских дипломатов

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Власти Соединённых Штатов минувшей осенью выслали из страны двух сотрудников посольства Китая - утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. О высылке не сообщал ни официальный Вашингтон, ни Пекин.

Газета утверждает, что китайские дипломаты были задержаны на территории военной базы в штате Виржиния. Доступ туда без специального пропуска запрещён. Власти США заподозрили китайских граждан в шпионаже и приняли решение об их высылке. Это первый подобныё инцидент за более чем 30 лет - с 1987 года.

По данным New York Times, спецслужбы США считают, что по крайней мере один из высланных - офицер китайской разведки, работавший под дипломатическим прикрытием. Утверждается, что сотрудники посольства КНР пытались скрыться от преследовавших их американских военных и остановились, только когда их автомобилю перегородили путь.

В октябре Соединённые Штаты ввели ограничения для китайских дипломатов, обязав их заранее сообщать о планах встречаться с представителями местных властей или посещать образовательные и исследовательские учреждения. Тогда в Госдепартаменте заявляли, что это ответ на подобные ограничения, введённые ранее в Китае. Газета предполагает, однако, что это было реакцией на инцидент на военной базе.

О том, выслал ли Китай в ответ американских дипломатов, не сообщается. The New York Times со ссылкой на свои источники пишет, что этого не произошло.

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