"Эпидемия страха". С эфира сняли очередной "подрывной" сериал

14 ноября этого года на онлайн платформе Premier начался показ российского сериала "Эпидемия" режиссёра Павла Костомарова по роману Яны Вагнер "Вонгозеро". Большинству зрителей, судя по отзывам, сериал понравился.

Андрей Янчарин

Первая пошла. И пошла оооочень хорошо. Не могу вспомнить что-то подобное в отечественном синематографе. В смысле постапа такого уровня реализации. Генеральная идея само собой банальна и пряма как палка. Но реализация! Снято очень вкусно, очень жестко и как-то правильно, что-ли. Не знаю, как оно дальше пойдет, главное не затягивать. Но смотреть буду однозначно, давно такое хотел. И да, слабонервных, детей и истерических женщин лучше от экрана уберите. Не сдюжат.

Ксения Масенайте

Новый сериал от ТНТ премьер "Вонгозеро/эпидемия" , ну по названию понятно о чем речь, смертельный вирус обрушился на Россию матушку. Первые две серии пока что огонь, такой накал страстей, постоянный экшн, хаос и анархия, посмотрим как будут развиваться события...

Алина Егиазарян

Посмотрела две серии Эпидемии.

Кяро люблю, равно как и Викторию Исакову.

После просмотра второй серии сказала мужу, что не возражаю против легального приобретения оружия в дом (да, это я такое сказала 🤦‍♀️).

То ли тема за живое зацепила, то ли возмутило поведение "разумных" существ в экстремальных ситуациях, нипанятна.. но факт есть факт, прям так и сказала..

Мне стало страшно и одновременно поверилось с лёгкостью в возможность ТАКОГО развития событий, как описано в фильме. И в общем то неважно, что послужит катализатором: воображаемая болезнь, боевые действия, катаклизм... И вот тогда стало страшно, от того, как быстро слетает лёгкий флёр цивилизованности... хорошо, что не со всех.

Вечные темы: добро-зло, преданность- предательство, благородство - подлость, любовь - ненависть..

Все очень из жизни, прозаично даже, персонажы узнаваемы, жизненные ситуации, случившиеся с главными героями до часа Х вполне реальны.

А вот после, ситуация напоминает чем-то и Mad Max, и Водный мир, где есть наши и чужие, хотя все люди вроде бы...

Буду следить за развитием событий.

Наталья Верлинская

За последние дни очень много я читаю отзывов о фильме "Эпидемия". Сериал от которого говорят , невозможно оторваться. Водоворот событий захватывает с первых кадров. Казалось бы, столько всего уже видели на тему апокалипсиса и выживания, а ведь, оказывается, еще могут удивить.

Надо посмотреть...

Светлана Сафронова

Угораздило вчера, при выборе "а что ж посмотреть?", нажать на "Эпидемия". Это жесть, товарищи!

В том смысле, что при всех указаниях жанра, и "антиутопия", и "фэнтези".., суть-то - и в реальности не меняется.

И никто, никто! Ни о друге, ни о жене, ни о самом себе - знать не знает, кто там внутри сущности возьмёт верх, если вмиг исчезнет выверенная бытом и мелочами жизнь с чётко же, вроде, просчитанной на несколько или много шагов вперёд стабильностью, уступив место урагану, сметнувшему в небытие могущество достижений цивилизации, денег, удобств, и... взаимоотношений.

Серий оказалось только 5 из 8-ми.

И по одной всего будут выходить по четвергам. Вот не люблю такого, блин!

Посему, скачала себе "Вонгозеро" Яны Вагнер, чтиво, по мотивом которого и выписаны эпизоды сериала.

*По первым страницам вижу, что разница не только есть, она большая.

Но почитаю. Пока, всё равно, нет новых серий.*

Да, есть замечания к сериалу. Прежде всего, в слишком скорой динамике превращения общества в анархию: буквально двое суток от сообщения об эпидемии, только ещё идёт блокирование въездов и выездов, а зверьё и мародёры орудуют организованно и нагло, но куда-то в небытие канули местные правоохранители и власти, хотя знать не могли, как и остальные, и должны бы быть ещё по законам инерции... Да много чего, что отвлекает в сторону от линии повествования мысленными ремарками: "Да ну нет, рано, не так же"...

Но, не смотря на всё это, каждая серия держит у экрана.

Короче. Кто не смотрел, и вполне приемлет "порционные", по серии-две на день, просмотры - рекомендую)

Были, конечно, и противоположные мнения.

Евгений Орешин

Посмотрели три серии расхваленного сериала «Эпидемия». Катастрофа. То есть сериал и сам напоминает заболевшего неизвестным вирусом - с каждой серией ему все хуже и хуже, и кровь из зрительских глаз не кажется каким-то невероятным исходом. Если с режиссурой тут все более-менее ок (не считая загадочную сцену в бане решенную в розовом свете и с мыльными пузырями в кадре), то сценарий совершенно негодный. За главными героями просто неинтересно следить. Что с ними будет? Кто из них пройдет через очищающий огонь страданий и изменится в лучшую сторону? Кого поразит вирус, а кого - зло? Пофиг. Главная мотивация вообще курам на смех - давайте все поедем в Карелию, где отец главного героя сделал из старого корабля (??) дом, в котором всем будет хорошо и спокойно жить, пока весь мир кашляет, чихает и корчится в муках.

<...>

Возможно сериалу поможет волшебная вакцина в виде Анны Михалковой (пока она не появилась), но, учитывая сценарные выкрутасы, надежды на это очень мало.

Дарья Чернова

Эпидемия, она же Вонгозеро.

Слушайте, я очень прошу тех, кто пишет сценарии и снимает (а у меня таковых только в друзьях человек 8, в том числе собственно Рома Кантор) русские кино/сериалы, – пожалуйста, не надо так.

И коллегам передайте, чтоб одумались.

Зафига создавать такие омерзительные женские персонажи?

Ок, там все персонажи не образец нравственности. Но телки прямо какие-то непередаваемо отвратительные, я такого ужаса никогда в реальной жизни не видела (слава богу). Полные какой-то зверской ненависти и злобы, тупые, сволочные, неестественно грубые, уродливые в своей этой злобе – прямо сразу начинаешь желать им побыстрее уже скончаться в муках.

Но хрен там, они выживут.

Так вот, вопрос: зачем так делать?

В книжке бабы тоже так себе – мелочные, по-мещански убогие, но не злобные. Я специально прочитала.

В жизни - может, такие люди где-то и есть, я не видела, однако предположим, есть. Но тогда это достойно чудовищной печали и стыда за род людской, и никак не распространения.

Причем в остальном – хорошее кино.

Но люди, люди себя не ведут так даже под страхом смерти (впрочем, в кино предполагается, что они всегда такие были).

Это какой-то невероятный перегиб, который оставляет после просмотра ощущение тошноты и какого-то опустошающего омерзения, будто киселева на ночь глядя насмотрелся.

Короче, на самом деле речь не о том, что дашеньке противно. Тут как бы не нравится – не смотри.

Речь о том, что когда на экран выносится такое поведение, смотрящие автоматом начинают допускать, что так – можно. Что быть вот такими хотя бы иногда, хотя бы во время эпидемии или когда муж ушел к другой – можно.

А на самом деле таким быть нельзя никогда.

Где-то в органаз власти тоже решили, что "так нельзя никогда" - правда, по другой причине. В субботу 14 декабря зрителей, ещё не успевших посмотреть выложенную в четверг 5-ю серию - как раз ту, где появляется Анна Михалкова - ждал неприятный сюрприз.

Екатерина Винокурова

Слушайте, а что случилось с сериалом ТНТ «Эпидемия»?

Мария Кувшинова

5 серия «Эпидемии» снесена с платформы, показ сериала приостановлен. У меня она скачана, сейчас доеду домой — посмотрю.

Почему эта серия исчезла, стало ясно очень скоро.

Александр Фельдман

Просто <капец>. Неудивительно, что они ТАКОЕ сняли с эфира...

Такой жести в стиле #народпротиввласти и #гражданскаясамообороная не видел со времен "Ворошиловского стрелка" и "Любить по-русски"

Ксения Ларина

Вчера только посмотрели пятую серию «Эпидемии», сериала-антиутопии Павла Павел Костомаров , главной идеей которого стало стихийное сопротивление тотальному государственному насилию. В пятой серии зачистки заражённых участков территории зондеркомандами, присланными из Москвы, превосходят по своей бесчеловечности карательные операции нацистов, образы из легендарного антивоенного триллера «Иди и смотри» возникают в памяти сами собой. Смотреть было страшно на расстрелы мирных жителей , на горы трупов, сваленных во дворе сельской больницы. В фильме очень точно показан стремительный процесс превращения населения в народ, мычащего смиренного стада - в сообщество людей, способных защитить себя от произвела государственной машины. А сегодня сам сериал зачистили.

Алена Солнцева

Я вообще то не собиралась сейчас смотреть "Эпидемию", сериал Павла Костомарова. <...> Но после того, как вчера узнала, что пятую серию фильма изъяли с платной платформы, и сериал закрыли (официально перенесли на февраль), мне стало так интересно, что я и посмотрела - и пятую, и четвертую, и третью....

<...>

Короче - в пятой серии этого роуд муви триллера про страну, пораженную неизвестным вирусом, и небольшую группу спасающихся, в северном пьяном поселке создается партизанский отряд. Возглавляет его местная медсестра, ее играет Анна Михалкова. По стилистике это очень напоминает военные фильмы про оккупацию - селяне сидят в подвале, над ними разгуливает спецпатруль, но к счастью, он их не найдет. И тогда они, вооружившись винтовками Мосина и пистолетами ТТ, видимо, с той же войны сохранившимися, с песней пойдут на борьбу с военными - "потому что с нами так нельзя". Присягу давал, спросит медсестра у одноногого ветерана-афганца. Давал, ответит он, защищать советский народ, правительство.. Вот из всего этого только народ и остался, заключит родина-мать, и поставит народ под ружье.

Сериальная условность и даже некоторая комичность ситуации под камерой визионера Костомарова выглядит совершенно реальной, вызывает сочувствие, и этого, наверное, хватило, показалось кому-то призывом к бунту.

А что - сначала посмОтрите на экране, а потом пойдете убивать ОМОН вилами, такая теперь логика.

Особую пикантность удалению серии с сервера и остановке показа сериала придало то, что это произошло всего через пару дней после остановки показа другого сериала, где играет нынешний президент Украины.



Наталья Маршалкович

Вот это мощно. Даже мощнее, чем со Слугой народа.

А также то, что в эти же дни на телевидении подвергли цензуре песню популярной рок-группы.

Татьяна Мэй

Новое дело. Оказывается, закрыли дальнейший показ сериала "Эпидемия" по книжке Яны Вагнер. Последнюю показанную серию с народными волнениями удалили подчистую. Потому что ассоциации возникают - с Шиесом.

Полезла почитать про это на "Эхо", а там свежая новость: "Российский государственный телеканал убрал из песни группы Би-2 слово «протесты».

Я так мню, следующим шагом наших премудрых, но забздевших правителей будет переименование площади Восстания в площадь Смирения. А то и вообще сроют. На всякий пожарный.

Но сериал теперь, похоже, вся страна посмотрит. Хоть тушкой, хоть чучелом.

Малюта Скуратов

Из песни легко можно выкинуть слово, из сериала – эпизод, а сам сериал – из эфира. Это будни российского телевидения последних дней, и такими темпами скоро «подцензурность» станет маркером приличного контента.

Телеканал «Россия 1» раскроил песню совместного проекта «Би-2», певицы Manizha и Леонида Агутина. В строчке «если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах» госцензоров не устроило слово «протесты», и вместо него в эфире с вручения российской музыкальной премии «Виктория» звучала тишина.

Несколькими часами ранее стало известно, что тема запрещена и в онлайн-кинотеатре Premier (ранее ТНТ-Premier), принадлежащем «Газпром-медиа». Кто-то был тем человеком, который принял решение о запрете пятого эпизода сериала Павла Костомарова «Эпидемия», где на улицах Москвы разворачиваются беспорядки. Показ второй части сериала сотрудники кинотеатра решили перенести на февраль. Делать эти феерические глупости можно было только с каменным лицом. Еще раньше с эфира телеканала ТНТ был снят сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Дирекция попыталась объяснить эфирный показ маркетинговым ходом: мол все посмотрят, а потом переберутся на просмотр в онлайн-кинотеатр, но после «Эпидемии» эти слова звучат уж совсем криво.

В эпоху интернета цензура все чаще проигрывает «эффекту Стрейзанд»: попытки сделать из чего-то тайну, обернутся ее публичным обсуждением - только обнаруженное и будет всех интересовать. При этом сама цензура – это безусловный показатель слабости, а слабости и страхи от общества прилично прятать, особенно авторитарной власти. В противном случае фобии превратятся в самосбывающееся пророчество, а граждане поверят, что Путин со всей своей вооруженной до зубов Росгвардией боится протестов, даже если в руках митингующих всего лишь пластиковые стаканчики.

"Эффект Стрейзанд" действительно сработал образцово. Сериал скачали и посмотрели даже те, кто совершенно не планировал это делать.

Наталья Геворкян

Спасибо Премьеру и Газпром-медиа, смотрю "Эпидемию", включая 5 серию. <...> Если бы не скандал, не посмотрела бы

Зазвучали даже (в основном в шутку) предположения о том. что сериал так раскручивают.

Анна Качкаева

На ТНТ вслед за обрезаниями и переносами "слуги народа" изъяли серию про расстрел мирных граждан и "русский бунт" из сериала "Эпидемия"("главный враг - не вирус, а человек" - слоган трейлера; "С нами так нельзя. Нельзя и все "- фраза героини Михалковой становится символической). На исчезновение 5 серии, которую теперь уже у пиратов наверняка посмотрели сотни зрителей, обратила вниманиеАрина Бородина. Режиссера Павел Костомаров (Pavel Kostomarov) об изъятиях и переносах не предупредили ( а это уже называется цензурой). К 2020, похоже, формируется какой-то новый контентный тренд - сериальная "зачистка" с отложенным публичным эффектом (или, может, это теперь так раскручивают?))). Уже опробованное - показ с купюрами, перенос из открытого эфира на платную платформу, подвижка по времени/перенос показа. Еще варианты?

В общем, власть дала людям отличный повод снова поговорить о том, как она боится собственного народа.

Ольга Кочеткова

Власть, наша волшебная, все ищет врагов, но все время не там, но от страха и вседозволенности даёт право на мирных митингах забивать гвардейцам женщин ногами, сажать мужчин проходящих мимо, или за высказанные слова и мысли, которые сказаны не так, как нравится, и вот сейчас опять наглядный пример с обычным сериалом отличного качества, который тоже от страха взяли и сняли с показа после 5-й серии, но при этом забавно лоханулись, так как до этого серия вышла на один день и многие люди ее за это время посмотрели на платной платформе, включая меня.

Сериал «Эпидемия» интересная и смелая для меня экранизация книги Яны Вагнер «Вонгозеро».

Товарищи из власти, которые включили, скорее всего, свою личную цензуру боясь того, что зрители и/или приближенные к президенту увидят параллели из действий некоторых наших бравых росгвардейцев в реальности с действиями персонажей пятой серии, которые производят зачистки в районе эпидемии не вывозя людей и не оказывая им помощь, а просто убивая массово, не до конца понимают, что такими поступками и запретами привлекают ещё больше внимания всей прогрессивной части населения к таким беспредельным случаям, которые будут массово обсуждены в соцсетях, и пойдёт волна недовольства властью и всеми приближёнными. Даже те, кто не планировал смотреть сериал и знать про Московское дело, то сейчас наоборот после резонанса начнут искать эту серию на торрентах.

Такая нелепая суета начинается на ровном месте, которая ещё больше показывает, как боятся люди, которые приняли это решение и убрали серию, и им, скорее всего, есть что терять (или своё место в Медиа-холдинге, или в АП, свою власть, свою приближенность к «кормушке»).

Давайте не останавливайтесь на достигнутом и запретите все фильмы, сериалы, книги, спектакли, концерты, потом слова и мысли, и превратите мир вокруг себя в роман 1984.

RedDevol

Пятый эпизод сериала "Эпидемия" - это просто нечто. Лопоухим российским зрителям показали, как будет действовать оккупационная администрация по отношению к местному населению в случае каких-то форс-мажорных событий.

В сериале, который, кстати, отошел уже немного от канвы книги Яны Вагнер "Вонгозеро", путинские каратели хладнокровно и методично расстреливают жителей глубинки - как больных, так и здоровых. Подонок, навроде тех, кем недавно призывали гордиться "гусские националисты" вроде Cвиногитлера за подвиги в Сирии (убили араба кувалдой), пытается расстрелять ребенка. И это не инопланетяне, не китайцы, как судорожно предположил один из сельчан.

Это все русские, российские люди. Которые с хиханьками и хаханьками, а часто просто деловито "зачищают" мирное население: детей, женщин, стариков: "отказались выходить из автобуса, пришлось там валить, запачкали пол, теперь отмываем".

Вот эту серию надо смотреть всем патриотическим идиотам, которые восхищаются россиянской военной машиной, великодержавием, бряцанием оружием, танчиками, парадам, ленточками и прочим антуражем митраистов-педерастов. Сюжет силен тем, что он правдив. Вся эта силовая машина в РесФеде направлена целиком только на подавление и уничтожение местного населения. Она не страшна США, она не страшна Китаю и даже скромной Турции, которая безнаказанно сбила пару раз путинских птеродактелей в Сирии.

Это все чисто карательные зондер-комманды разной степени пригодности. Одни могут стоять в оцеплении, вторые - расстреливать мирное население.

Нам не намекнули, кто конкретно убивает "мирняк" в сериале, но это или военные, или что-то вроде Росгвардии, или какие-то смешанные отряды. Которые за пайку, за обещанную в будущем квартирку, за пайковое довольствие, за пенсию с 45 лет будут убивать своих сограждан - с радостью и удовольствием.

Удивительно, что вот все это показали так прямо и бескомпромиссно. Среди "военных" - нет ни одного не то чтобы нормального человека, а просто Человека. Российские силовики хуже самых страшных монстров и тварей.

Юлия Дягилева

Это даже смешно. Сериал «Эпидемия» по книге Яны Вагнер «Вонгозеро» кто-нибудь смотрит?

Там действия уже от книжки несколько отошли и в последней вышедшей - пятой - серии были показаны народные, такскаать, волнения.

Ну, понимаете, там армию прислали «зачищать» деревни, расстреливая людей. Людям не понравилось и они начали эти, страшно сказать, силовые структуры, этих представителей законной власти буквально поднимать на вилы, вместо того, чтобы ровненьким строем двигаться к месту расстрелов, как велено.

И ведь, паршивцы, прямо озвучивают свою мотивацию!

«Потому что с нами так нельзя» говорят.

Нет, товарищи, в наше неспокойное время такое кино показывать гражданам не нужно! Граждане же могут начать себя вести так же, как герои фильма!

Сергей Ильин

ЭПИДЕМИЯ СТРАХА

Пару недель не мог найти времени и написать, какой замечательный сериал снял Павел Костомаров. И как там все придумано, и как локально, и особенно о том, как там говорит камера. На фоне бегущих-по-лезвию-воландемортов ака "Аванпост", да и безо всяких фонов тоже, "Эпидемия" - это настоящий прорыв российского жанрового кино.

А сегодня я открыл новости и узнал, что дальше я этот замечательный сериал больше не увижу. Потому что в пятой серии был эпизод, где простые русские люди взяли стволы и наваляли неким условным силовикам. И все. Серию удалили. Продолжение перенесли на февраль.

Липкий, животный страх - страх за свое место, за свой угол, за свой статус - разливается по кабинетам больших и маленьких начальников и заставляет резать, запрещать, перекрывать, снимать с эфира. Еще до звонка. Вообще без звонка. Как бы чего ни вышло. Ведь эпизод в сериале на платной платформе не может пошатнуть систему - зато может выбить из-под тебя стульчик в кабинетике, где ты так сладко, так уютно, так обеспеченно прилип.

Мы живем не только во времена политических преследований, но и в условиях реальной цензуры.

Теперь официально.

Оксана Паскаль



Не знаю насчет сериального народа, а вот настоящий потихоньку закипает от такой новости.

Мало этим идиотам-запретителям того, что они своими руками растят себе новых Мандел, давая им реальные сроки за пластиковый стаканчик или юношеский блог на Youtube. Так теперь они решили разбуровить душу широким народным массам, наступив на горло самому дорогому и одному из немногих любимых развлечений, способных объединить и наших и ваших - сериалам. Да еще на самом интересном месте, когда большая часть пути уже пройдена, ногти сгрызены, локти искусаны, волосы от ужаса назад, волнение за жену (вторую) героя достигло пика. Дебилы, <...>

Андрей Смирнов

Сериал Павла Костомарова "Эпидемия" снят с эфира платной платформы "Премьер" из-за пятой серии, в которой происходит русский бунт, вполне себе осмысленный, но беспощадный.

И все это буквально после того, как ТНТ прекратило показывать сериал с Зеленским, вырезав шутку про мистера П.

Это так смешно и наивно. Не называй своих страхов - и они к тебе не придут. Невидим - значит ничего нет. Но именно эти судорожные закрывания лица руками и выдают все их страшные фобии. Шикарный сеанс саморазоблачения, я считаю.

И простота рефлексов на уровне детского психолога тоже показательна

Ольга Галицкая

Кого-то так сильно напугала 5 серия, что этот анонимный кто-то, кого страшно боятся ослушаться, дал вне всяких правил и законов срочное указание ПЛАТНОЙ платформе, наплевав на зрителей, убрать весь широко разрекламированный сериал.

До завершения показа оставалось три серии из восьми.

Точной фразой заканчивается трейлер:

«Это теперь всегда так будет?!»

Есть люди, которые считают, что не всегда, и даже не долго

Алексей Росовецкий



Похоже, самое интересное, что сейчас происходит в российском кино – это сериал «Эпидемия». Не удивительно, что пятый эпизод оперативно выпилили из эфира, а остальные серии перенесли на февраль. Одно дело пресловутая «черная русская волна» (Мезгирёв и так далее), и совсем другое, когда «газпромовский» телеканал артикулирует яснее ясного, что главный враг гражданина – это государство. Однажды я уже умудрился предсказать всплеск российского протестного движения, впечатленный финалом звигянцевской «Елены» (при желании можно нагуглить мой обзор в тогдашнем блоге в ЖЖ под ником shotlandez). Мне кажется, что «Эпидемия» тоже является провозвестником серьезных общественно-политических перемен в РФ.​