Эрдоган пригрозил США закрыть доступ на авиабазу Инджирлик

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть для Соединённых Штатов доступ к авиабазе Инджирлик в ответ на возможное введение США санкций в отношении Анкары за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и военную операцию на севере Сирии.

В интервью телеканалу A Haber в воскресенье Эрдоган также сказал, что возможно и закрытие базы Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны. По словам президента Турции, такие решения могут быть приняты турецкими властями "в случае необходимости".

Возможные санкции против Турции предусмотрены проектом военного бюджета США, который, как ожидается, в ближайшие дни будет одобрен Конгрессом. Они связаны с введёнными ранее санкциями против России.

Ещё один пакет санкций против Турции - более жёсткий - был одобрен на прошлой неделе в международном комитете Сената. Кроме того, Сенат впервые одобрил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи - также к неудовольствию Анкары.

Эрдоган также заявил, что ни США, ни Россия не смогли добиться того, чтобы вооружённые курдские отряды, которые в Турции приравнивают к террористам, покинули северные районы Сирии. По его словам, Турция "полна решимости" бороться с терроризмом. Прямо Эрдоган, однако, не сказал, возобновит ли Турция военную операцию на севере Сирии.

Эта операция уже привела к бурным дискуссиям в НАТО, в ходе которых президент Франции Эммануэль Макрон даже сравнил ситуацию в союзе со "смертью мозга".

На Инджирлике базируются главным образом не боевые, а вспомогательные самолёты ВВС США. Она играет важную роль в снабжении американской группировки на Ближнем Востоке.