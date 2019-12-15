Конгрессмен-демократ может перейти к республиканцам из-за импичмента

В Соединённых Штатах конгрессмен-демократ Джефф Ван Дрю может перейти в Республиканскую партию из-за разногласий с большинством демократов по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителей республиканцев. Утверждается, что в пятницу Ван Дрю встречался с Трампом. Президент ретвитнул сообщение о встрече и снабдил его комплиментом в адрес конгрессмена.

Ван Дрю представляет в Палате представителей штат Нью-Джерси. В округе, от которого он избран, Трамп в 2016 году на выборах президента опередил Хиллари Клинтон. Всего в Палате представителей 31 демократ избран от округов, где Трампа поддержало большинство избирателей. Республиканцы сейчас предпринимают усилия, чтобы убедить их отказаться от поддержки импичмента, утверждая, что на будущих выборах избиратели "накажут" их за голосование против президента.

Пока, помимо Ван Дрю, против импичмента Трампа обещал голосовать ещё один демократ - Коллин Петерсон из Миннесоты. Ни один республиканец при этом пока не сказал, что поддержит импичмент.

В Палате представителей у демократов 232 места, для импичмента нужно 218. Большинство комментаторов считает, что необходимые голоса у демократов наберутся, даже если ещё несколько законодателей в последний момент откажется голосовать против президента.

Голосование намечено на среду, 18 декабря. Ранее юридический комитет, в котором большинство составляют демократы, выдвинул против Трампа два обвинение, главное из которых - злоупотребление полономочиями. По мнению законодателей, президент пытался убедить Украину провести расследование в отношении одного из возможных соперников на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена. "Президент открыто добивался иностранного вмешательства на выборах 2020 года. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось" - сказал глава комитета Джеффри Надлер.

В случае импичмента решение об отстранении президента от должности должен будет принять Сенат, где у республиканцев большинство. Многие сенаторы-республиканцы уже заявили, что, если не будет представлено каких-то новых доказательств, проголосуют за оправдание Трампа.