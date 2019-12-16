70% россиян поддерживают принятие закона против домашнего насилия

70 процентов россиян считают необходимым принять закон о профилактике домашнего насилия. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились "Ведомости".

Не нужен такой закон лишь семи процентам опрошенных. В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90 процентов россиян. 8 процентов полагают, что ударить супруга можно "при определенных обстоятельствах". Половина респондентов считает, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя. Больше трети готовы простить.

За принятие закона против домашнего насилия выступают 80 процентов женщин и 57 процентов мужчин. Женщины также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94 процента против 85). 52 процента мужчин заявили, что согласны закрыть глаза на первые побои в семье, из женщин такого мнения придерживаются 29 процентов опрошенных.