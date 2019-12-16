70% россиян поддерживают принятие закона против домашнего насилия

70 процентов россиян считают необходимым принять закон о профилактике домашнего насилия. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились "Ведомости".
Не нужен такой закон лишь семи процентам опрошенных. В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90 процентов россиян. 8 процентов полагают, что ударить супруга можно "при определенных обстоятельствах". Половина респондентов считает, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя. Больше трети готовы простить.
За принятие закона против домашнего насилия выступают 80 процентов женщин и 57 процентов мужчин. Женщины также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94 процента против 85). 52 процента мужчин заявили, что согласны закрыть глаза на первые побои в семье, из женщин такого мнения придерживаются 29 процентов опрошенных.
- Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. При этом в качестве наказаний совершивших насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания".
- Законопроект подвергся критике как сторонников принятия документа, которые считают его содержание выхолощенным, так и его противников, которые полагают, что проблема домашнего насилия преувеличена, а закон разрушит институт семьи
- По данным МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений.
- По данным ресурса femicid.net, с начала 2019 года от рук партнеров или мужей в России погибли не менее 1198 женщин.
- В минувшие выходные в Москве и регионах одновременно прошли акции в поддержку принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия и пикеты его противников.
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