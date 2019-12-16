В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

В Испании в воскресенье остановили футбольный матч между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" из-за оскорблений украинского игрока Романа Зозули. Фанаты "Райо Вальекано" обзывали Зозулю, который играет за клуб "Альбасете", нацистом.

Во время первого тайма судья остановил матч из-за оскорблений, в итоге тайм был доигран. Однако после перерыва футболисты "Альбасете" отказались возвращаться на поле. Главный арбитр поддержал команду и принял решение прекратить игру. Игроки "Альбасете" также отказывались покидать раздевалку, пока все фанаты не уйдут со стадиона из-за опасений за безопасность своего нападающего.

Позже вице-президент команды Виктор Варела сообщил, что "Зозуля был подавлен и плакал в раздевалке".

Футбольные власти Испании поддержали решение судьи и заявили, что продолжат работу по искоренению насилия, расизма и ксенофобии на испанских стадионах.

В феврале 2017 года украинский форвард Роман Зозуля перешел на правах аренды в "Райо Вальекано", однако был вынужден покинуть новую команду всего сутки спустя. Это случилось из-за того, что фанаты заподозрили его в поддержке украинской армии в вооруженном конфликте в Донбассе. В социальных сетях появлялись фото футболиста в военной форме и с автоматом. А на его футболке было стилизованное изображение герба Украины — трезубца. Роман Зозуля отверг обвинения в связях с ультраправыми националистами. В сентябре того же года Зозуля стал нападающим "Альбасете".

Район Мадрида Вальекане, где находится одноименный клуб, известен своими левыми взглядами. Британский писатель Робби Данн даже назвал книгу про историю клуба "Герои рабочего класса", пишет sports.ru.