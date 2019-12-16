Джулиани утверждает, что нашёл доказательства невиновности Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что в ходе своей недавней поездки в Будапешт, Вену и Киев он собрал свидетельские показания и документы, которые, по его словам, доказывают невиновность президента по предъявленным ему в деле об импичменте обвинениям, а также, по словам Джулиани", "раскрывают правду" о самом процессе импичмента.

Юрист Трампа написал в твиттере, что пришёл к своим заключениям "после многих сотен часов исследований и месяцев работы". Джулиани пообещал, что будет выкладывать результаты своей работы в твиттере. Пока в нём появились несколько роликов из снятого Джулиани для республиканского телеканала One America Network документального фильма. В них, в частности, фигурирует бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, утверждающий, что бывший вице-президент США Джо Байден добивался его отставки, чтобы он не мог расследовать деятельность его сына. Шокин также утверждает, что его пытались отравить.

Как пишет Джулиани, импичмент - это попытка демократов остановить расследование о "миллиардах отмытых долларах, взятках и связях демократов с Украиной, чтобы уничтожить кандидатуру Трампа".

Джулиани и раньше выступал с подобными утверждениями, которые большинство свидетелей в ходе расследования об импичменте поставили под сомнение. Свидетели - американские госслужащие - также рассказывали о важной роли Джулиани в формировании политики администрации Трампа по отношению к Украине, несмотря на то, что он не занимает никакой должности в администрации.

В ходе недавней поездки в Европу Джулиани встречался, например, с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и двумя депутатами Верховной Рады. О его встречах с представителями администрации президента Украины не известно.

Глава юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм заявил, что готов пригласить Джулиани на заседание комитета, чтобы он рассказал о своих "находках". В то же время, он дал понять, что готов заслушать юриста Трампа уже после рассмотрения вопроса об импичменте.

Какие свидетели будут вызваны в Сенат в случае, если Палата представителей одобрит импичмент Трампа, и сенаторы будут решать вопрос о его отстранении от должности - пока неясно. Ряд республиканцев говорил о необходимости пригласить сына Джо Байдена Хантера. Демократы, в свою очередь, настаивают на вызове Мика Малвэни, главы бюджетного офиса Белого Дома, и Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности.

Обвинения в адрес Трампа строятся вокруг его попыток добиться от Украины расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что просил об этом, однако говорит, что не давил на власти Украины, а мотивом его действий была борьба с коррупцией.

Виктор Шокин был отправлен в отставку весной 2016 года. Джо Байден не отрицает, что убеждал власти Украины снять его с должности, но говорит, что мотивом его действий была предполагаемая коррумпированность прокурора. В то время Шокин ничего не говорил о том, что якобы расследовал деятельность сына Байдена. Его показания об этом появились только осенью этого года, после начала расследования об импичменте Трампа.