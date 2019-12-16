Джулиани утверждает, что нашёл доказательства невиновности Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что в ходе своей недавней поездки в Будапешт, Вену и Киев он собрал свидетельские показания и документы, которые, по его словам, доказывают невиновность президента по предъявленным ему в деле об импичменте обвинениям, а также, по словам Джулиани", "раскрывают правду" о самом процессе импичмента.
Юрист Трампа написал в твиттере, что пришёл к своим заключениям "после многих сотен часов исследований и месяцев работы". Джулиани пообещал, что будет выкладывать результаты своей работы в твиттере. Пока в нём появились несколько роликов из снятого Джулиани для республиканского телеканала One America Network документального фильма. В них, в частности, фигурирует бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, утверждающий, что бывший вице-президент США Джо Байден добивался его отставки, чтобы он не мог расследовать деятельность его сына. Шокин также утверждает, что его пытались отравить.
Как пишет Джулиани, импичмент - это попытка демократов остановить расследование о "миллиардах отмытых долларах, взятках и связях демократов с Украиной, чтобы уничтожить кандидатуру Трампа".
Джулиани и раньше выступал с подобными утверждениями, которые большинство свидетелей в ходе расследования об импичменте поставили под сомнение. Свидетели - американские госслужащие - также рассказывали о важной роли Джулиани в формировании политики администрации Трампа по отношению к Украине, несмотря на то, что он не занимает никакой должности в администрации.
В ходе недавней поездки в Европу Джулиани встречался, например, с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и двумя депутатами Верховной Рады. О его встречах с представителями администрации президента Украины не известно.
Глава юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм заявил, что готов пригласить Джулиани на заседание комитета, чтобы он рассказал о своих "находках". В то же время, он дал понять, что готов заслушать юриста Трампа уже после рассмотрения вопроса об импичменте.
Какие свидетели будут вызваны в Сенат в случае, если Палата представителей одобрит импичмент Трампа, и сенаторы будут решать вопрос о его отстранении от должности - пока неясно. Ряд республиканцев говорил о необходимости пригласить сына Джо Байдена Хантера. Демократы, в свою очередь, настаивают на вызове Мика Малвэни, главы бюджетного офиса Белого Дома, и Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности.
Обвинения в адрес Трампа строятся вокруг его попыток добиться от Украины расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что просил об этом, однако говорит, что не давил на власти Украины, а мотивом его действий была борьба с коррупцией.
Виктор Шокин был отправлен в отставку весной 2016 года. Джо Байден не отрицает, что убеждал власти Украины снять его с должности, но говорит, что мотивом его действий была предполагаемая коррумпированность прокурора. В то время Шокин ничего не говорил о том, что якобы расследовал деятельность сына Байдена. Его показания об этом появились только осенью этого года, после начала расследования об импичменте Трампа.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.