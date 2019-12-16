Минздрав разработал "дорожную карту" для борьбы с муковисцидозом

Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом. "Дорожная карта" была разработана ведомством на фоне проблем с тремя важнейшими антибиотиками для лечения заболевания, пишет РБК со ссылкой на документ и собеседников в министерстве.

"Дорожная карта" содержит предложения по реагированию на заявления пациентов, актуализированию клинических рекомендаций у детей (свода документов, который разрабатывается под конкретное заболевание и содержит информацию для врача по диагностике, лечению и профилактике), а также по созданию таких рекомендаций для взрослых. По словам руководителя научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического научного центра им. Н.П.Бочкова Елены Кондратьевой, приглашенной наряду с другими экспертами для составления клинических рекомендаций по муковисцидозу, существующие рекомендации 2016 года требовали серьезной доработки, в частности дополнений о необходимости лечебного питания, разделения антибиотиков для лечения разных видов инфекций, использования пациентами индивидуальных ингаляторов и так далее.

До конца 2019 года Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств. В то же время Минздрав планирует провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков и ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний — GSK, Teva и "Р-Фарм", где говорилось о прекращении производства, поставок или об отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков для терапии при муковисцидозе. На платформе Сhange.org родители детей, страдающих муковисцидозом, создали петицию, в которой требовали возвращения пропавших с рынка антибиотиков. Они указывали на невозможность замены оригинальных препаратов дженериками, чьи побочные действия не до конца изучены. Позднее представитель компания GSK заявил о внеплановом производстве и поставке в Россию лекарства по итогам договоренностей с Минздравом.

Муковисцидоз — наследственное генетическое заболевание, обусловленное мутацией гена, отвечающего за секрецию. Оно характеризуется поражениями дыхательных путей, кишечника, печени, поджелудочной железы и репродуктивной системы. По данным Минздрава, в России зафиксировано более 3,9 тысяч случаев заболевания, в том числе около 900 среди взрослых пациентов.