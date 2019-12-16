В Казахстане в День независимости разогнали акцию оппозиции

В ряде городов Казахстана в понедельник полиция задержала участников несогласованных митингов оппозиции, приуроченных к дню независимости страны, а также к годовщине кровавых событий в городе Жанаозен в 2011 году.
Как сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода - в столице Казахстана Нур-Султане полиция преградила путь шествию, которое направлялось к правительственному кварталу. Десятки людей были задержаны.
Ранее в Нур-Султане прошёл митинг, участники которого вспомнили жертв декабрьских событий 1986 года и событий в Жанаозене.
В Алматы - крупнейшем городе страны - также прошёл несогласованный митинг. Участники акций скандировали лозунги в поддержку политзаключённых, а также "Казахстан без Назарбаева" и "Шал кет!" ("Старик, уходи!").
Сообщается о задержании активистов в ещё нескольких городах.
- 16 декабря в Казахстане — День Независимости. Эта дата совпадает с 33-летием массовых демонстраций в Алма-Ате, когда казахская молодежь выступила против назначения руководителем Советского Казахстана ставленника Кремля Геннадия Колбина, и восьмой годовщиной событий в городе Жанаозене, где в 2011 году власти силой подавили забастовку нефтяников. Тогда погибли, по официальным данным, 17 человек.
- О планах провести 16 декабря митинги в казахстанских городах объявило незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), основанное бывшим банкиром и критиком властей Казахстана Мухтаром Аблязовым. Движение запрещено в Казахстане, его митинги регулярно разгоняют. Участники митингов утверждают, что, несмотря на отставку, бывший президент Нурсултан Назарбаев по-прежнему сохраняет власть в своих руках, и требуют его ухода из политики и демократизации.
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