В Казахстане в День независимости разогнали акцию оппозиции

В ряде городов Казахстана в понедельник полиция задержала участников несогласованных митингов оппозиции, приуроченных к дню независимости страны, а также к годовщине кровавых событий в городе Жанаозен в 2011 году.

Как сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода - в столице Казахстана Нур-Султане полиция преградила путь шествию, которое направлялось к правительственному кварталу. Десятки людей были задержаны.

Ранее в Нур-Султане прошёл митинг, участники которого вспомнили жертв декабрьских событий 1986 года и событий в Жанаозене.

В Алматы - крупнейшем городе страны - также прошёл несогласованный митинг. Участники акций скандировали лозунги в поддержку политзаключённых, ​а также "Казахстан без Назарбаева" и "Шал кет!" ("Старик, уходи!").

Сообщается о задержании активистов в ещё нескольких городах.