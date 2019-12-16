В Хабаровске мигранты заявили об избиении ОМОНом 80 человек

В Хабаровске мигранты из Киргизии заявили, что бойцы ОМОНа избили около 80 водителей частного автопарка. По словам пострадавших, полицейские заклеили в отделении камеры и били их несколько часов.

Как рассказал Самарбек Осмон уулу, работающий в Хабаровске водителем седьмой месяц, 12 декабря в частном автопарке задержали всех водителей, избили и забрали документы. По словам мигранта, в больницу его не приняли из-за отсутствия паспорта. Он лежит дома с переломом ребра. На лице никаких следов избиения нет, но всё тело в синяках. За что их избили, Самарбек не знает. В комнату, по его словам, заводили по десять человек, где трое в масках избивали их дубинками. Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой, сказал он.

Перед избиением полицейские заклеили в отделении камеры видеонаблюдения, а задержанным приказали смотреть вниз, рассказал другой пострадавший - Жыргалбек. По его словам, полицейские "кричали, что они проезжают на красный, высаживают безбилетников, хулиганят". 4-5 человек избили особенно жестоко. Водителей-мигрантов отпустили около 4 утра и сказали, чтобы с утра они как обычно вышли на работу. Некоторым документы и телефоны не вернули, сообщает телеканал "Настоящее время".

Консул Киргизии в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев подтвердил жалобы на избиение ОМОНом от 17 киргизских граждан и сообщил, что направил ноту в МВД, прокуратуру и Федеральную службу безопасности. Узбекская служба Радио Азаттык сообщает, что около двадцати граждан Узбекистана также заявили о задержании и избиении.

Пресс-служба МВД по Хабаровску позже сообщила о том, что полицейские провели рейд "Нелегальный мигрант", в ходе которого были выявлены 73 человека, которые не имели при себе документов, удостоверяющих личность".