Белоруссия получила от Китая "беспрецедентный" кредит

Китай выделит Белоруссии срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (более 500 млн долларов). Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Шанхае - сообщил Министерство финансов Белоруссии. Средства выделит Шанхайский филиал Банка развития Китая.

Как говорится в сообщении, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга. Сделка в сообщении министерства финансов названа "беспрецедентной" и свидетельствующей о "новом уровне отношений" между Белоруссией и Китаем.​ Кредит предоставлен на пять лет - говорится в указе президента Белоруссии Александра Лукашенко о привлечении внешних средств.

Ещё летом сообщалось, что Минск начал переговоры с Китаем после того, как возникли сложности в переговорах с Россией относительно нового кредита на 600 миллионов долларов. В министерстве финансов Белоруссии тогда заявили, что Минску не нужны "политические кредиты" от России.

Договорённость с Китаем достигнута на фоне тяжёлых переговоров между Минском и Москвой об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Белорусская экономика пострадала от так называемого "налогового маневра" в России, Россия остаётся крупнейшим кредитором Белоруссии. В то же время, белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны ради экономических выгод.

Переговоры Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря завершились без подписания каких-либо документов. Новая встреча намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Белорусская оппозиция опасается, что Россия "выкручивает руки" Лукашенко, заставляя его согласиться на углубление интеграции вплоть до полного подчинения Минска Москве.

Белоруссия в последние годы активно развивает сотрудничество с Китаем. Страны договорились о безвизовом режиме, Китай создаёт под Минском большой индустриальный парк, в котором, по оценкам, могут быть созданы 150 тысяч рабочих мест.