Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода "Северный поток-2", запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы. Эту заявку рассмотрит Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге, пишет газета Bild.
Разрешение необходимо, поскольку возле балтийского побережья Германии зимуют отдельные виды птиц и строительство газопровода может помешать их традиционному укладу. Один из местных экологических активистов Ким Детлофф уже заявил, что "Северный поток-2" будет сооружаться там, где с января по март ожидается появление 1 миллиона уток и других водоплавающих.
Как сообщает Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны лишь в конце октября.
Bild указывает, что "Северный поток-2" рассчитывают достроить до ввода в действие санкций сената США, угрожающих компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой. Изначально предполагалось, что строительство завершится до конца этого года. Ранее утверждалось, что проект реализован на 80%. Официально о новых сроках завершения строительства не говорилось.
13 декабря с просьбой к США не вводить санкции обратился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, речь идет о фактическом вмешательстве Вашингтона.
Санкции, предусматривающие отказ в визах и замораживание американских активов предпринимателей и компаний, участвующих в строительстве проекта, содержатся в законопроекте об оборонных расходах Соединенных Штатов.
Основным объектом санкций являются компании, осуществляющие укладку труб по дну моря, в частности, швейцарской компания Allseas, которой принадлежит крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. Это судно завершает укладку последнего отрезка газопровода "Северный поток-2", по которому в Германию будет поступать российский природный газ.
Этот проект критикуется Соединенными Штатами и несколькими европейскими странами, считающими, что он подрывает официальную стратегию ЕС, направленную на достижение энергетической независимости Европы от поставок российского природного газа.
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