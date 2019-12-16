Бывший министр Московской области Кузнецов приговорен к 14 годам

Суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его признали виновным по 22 эпизодам мошенничества, растраты и легализации добытых незаконным путём денежных средств. Сообщается, что Кузнецов признал вину в полном объёме.

Прокуратура просила для него 14 лет колонии и штраф. Суд решил не назначать штраф, но обязал Кузнецова возместить ущерб по гражданским искам, в том числе от администрации Московской области, на общую сумму около 14 миллиардов рублей.

Утверждается, что с 2005 по 2008 годы Кузнецов и его приближённые использовали для незаконного обогащения предприятия ЖКХ Московской области, а деньги выводили за рубеж. Губернатором области тогда был Борис Громов. Сам Кузнецов в 2008 году был отправлен в отставку и уехал за рубеж. Он был арестован в 2013 году во Франции по запросу России и экстрадирован в начале 2019 года. Ранее были осуждены шесть членов так называемой группы Кузнецова. Его бывшая жена Жанна Булах приговорена заочно.