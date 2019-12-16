Русский музей снял с продажи шоколад с изображением Сталина

Русский музей в Санкт-Петербурге убрал из ассортимента кафе, находящегося на территории музея, шоколад, на обёртке которого изображён Иосиф Сталин. Сообщается, что это было сделано из-за возмутившихся посетителей.

Первым фотографию шоколада выложил в воскресенье на своей странице в фейсбуке пользователь Вадим Фиалко. Он рассказал, что заказал в заведении кофе, а официантка ответила ему, что "к капучино положен Сталин". Записью поделились более четырёхсот человек.

Спустя сутки в пресс-службе Русского музея сообщили, что сняли шоколад с продажи, пояснив, что его закупили арендаторы кафе, и с музеем эта закупка не согласовывалась.

Радиостанция "Говорит Москва", получившая комментарий от представителя музея, отмечает, что в сентябре возле одного из выставочных корпусов был задержан мужчина за оскорбительную надпись о Владимире Путине на заборе. Против 42-летнего Игоря Соколова возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".