Трансгендер из России пожаловался в ЕСПЧ на ограничение родительских прав

Европейский суд по правам человека впервые принял к рассмотрению дело о родительских правах трансгендерного человека, пишет "Коммерсантъ". Жалобу подала гражданка России, которая сменила пол и после этого лишилась возможности видеться со своими детьми. Решение Страсбургского суда по этому делу станет прецедентом для всех стран Совета Европы.

Как рассказала юрист Проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяна Глушкова, жалоба в ЕСПЧ была подана 4 сентября 2019 года и принята к рассмотрению в конце ноября. Заявительницей стала россиянка А. М. (полные имена участников дела не раскрываются), которая родилась "генетически и фенотипически" мужчиной. В 2008 году А. М. вступила в брак с россиянкой, у них родились сын и дочь. В 2015 году супруги расстались, после чего А. М. совершила трансгендерный переход и по документам стала женщиной.

В 2017 году супруга А.М. через суд потребовала запретить ей видеться с детьми, поскольку информация о трансгендерном переходе, по её мнению, могла нанести непоправимый вред их "психическому здоровью и нравственности", а также вызвать издевательства в школе. Суд опирался на экспертизу, которая пришла к выводу, что раскрытие информации о трансгендерном переходе негативно повлияет на детей. Адвокат А. М. хотел представить научную рецензию на экспертизу, но Люблинский суд выделил на это два дня — субботу и воскресенье. Рецензию не успели подготовить, и родительские права А. М. ограничили. Суд подчеркнул, что не ставит под сомнение её родительские чувства, но общение с детьми считает нецелесообразным.

Через три месяца Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение суда низшей инстанции. К тому времени была готова рецензия на экспертизу. Ее написал психиатр, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич. Он указал, что в экспертизе института Сербского есть ссылка только на одну научную работу — исследование 2012 года американского ученого Марка Регнеруса о том, что дети, чьи родители имели опыт однополых отношений, вырастают менее успешными. Эта работа не только не имеет отношения к предмету экспертизы, но и вызвала критику со стороны многих ученых, посчитавших выводы Регнеруса не аргументированными.

Мосгорсуд отказался рассмотреть рецензию и отклонил апелляцию. Так же поступил Верховный суд. После этого А. М. подала жалобу в ЕСПЧ. Женщина согласна, что сначала информация о ее трансгендерном переходе могла бы шокировать детей, но считает, что они бы с этим справились. Юрист Татьяна Глушкова считает, что решение российского суда было основано на "откровенно тенденциозной" экспертизе и навредило в первую очередь самим детям.