Исследование "РИА Новости": россияне тратят треть своего бюджета на еду

Граждане России вынуждены тратить на продукты питания более 30% своего бюджета, следует из исследования, проведённого агентством "РИА Новости".

Исследование основано на сравнительном анализе данных национальных статистических служб за 2018 год, в которых расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи.

Россия занимает по этому показателю 31 место из 40 европейских стран, которых затронуло исследование.

Меньше всего на продукты тратят жители Люксембурга – 8,4% от ежемесячных расходов. В пятёрку стран с населением, которое платит за еду наименьший процент от общих трат, входят Нидерланды, Великобритания, Ирландия и Финляндия.

Больше, чем россияне, на продукты тратят жители Литвы, Румынии, Сербии, Белоруссии, Болгарии, Северной Македонии, Молдавии, Казахстана и Украины, которая расположилась на последнем месте рейтинга. Среднестатистическая украинская семья тратит на продукты питания ровно половину своих доходов.