DW: бывший боец белорусского СОБРа признался в убийствах оппозиционеров

Бывший белорусский спецназовец признался в убийствах оппозиционеров. Интервью с Юрием Гаравским публикует издание Deutsche Welle. Он называет себя бывшим сотрудником МВД и утверждает, что участвовал в похищении и убийстве противников президента страны Александра Лукашенко 20 лет назад. Тогда в Белоруссии исчезли бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший вице-спикер Верховного Совета Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский.

Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования МВД Белоруссии. В их числе якобы был и сам Горавский. Он заявил, что может указать места захоронений на карте.

Гаравскому 41 год. В прошлом году он бежал из Белоруссии и попросил убежища в одной из европейских стран. Он сам обратился в редакцию Deutsche Welle и заявил, что готов дать показания под присягой в суде. Издание отмечает, что в некоторых ответах на вопросы журналистов чувствовалась недосказанность. Например, не до конца понятно, как Гаравскому удалось покинуть страну и чем он занимался после отставки.

Минск публикацию пока не прокомментировал.