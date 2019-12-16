Путин подписал закон о запрете на выезд для бывших сотрудников ФСБ

Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству ФСБ запрещать выезд из России своим бывшим сотрудникам. Максимальный срок запрета – пять лет, начиная со дня увольнения.

Авторы законопроекта утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков. В частности, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон направлен на "обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ" из-за "участившихся провокаций против россиян за рубежом".

Ранее запретить выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ можно было только в том случае, если они имели доступ к секретным сведениям.