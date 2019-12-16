Московские власти планируют создать в поликлиниках "исцеляющую среду"

Власти Москвы планируют создать в поликлиниках и больницах "исцеляющую среду", сообщает "Интерфакс".

По словам главы департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, соответствующая задача поставлена перед архитекторами и строителями. Чиновник пояснил, что "исцеляющая среда" будет заключаться, в частности, "в ряде архитектурных решений и оформлении внутреннего пространства" лечебных учреждений – как строящихся, так и уже существующих.

Какие именно архитектурные решения готовит департамент под руководством Бочкарёва – не уточняется, но после их реализации посещение больниц и поликлиник должно приносить пациентам психологический комфорт.