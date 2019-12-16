Росприроднадзор нашёл вредные вещества в воздухе в Сегеже

Росприроднадзор обнаружил в выбросах целлюлозно-бумажного комбината в Сегеже превышение концентрации сероводорода, сажи и оксида углерода. Кроме того, в сточных водах карельского предприятия выявлен повышенный уровень фенолов, нефтепродуктов, меди и других веществ. Об этом сообщает "Новая газета", со ссылкой на ответ ведомства.

Росприроднадзор намерен привлечь комбинат к административной ответственности.

Центр гигиены и эпидемиологии Карелии также проверил сегежский воздух на содержание вредных веществ, однако превышений не обнаружил.

В середине ноября жители Сегежи стали публиковать в интернете фотографии пожелтевшего снега и мёртвых птиц. Очевидцы утверждали, что город окутал туман, который окрасил снег в желтый цвет. Экологи тогда предполагали, что причиной случившегося стал выброс на целлюлозно-бумажном комбинате. Правительство Карелии заявило, что в пробы воздуха соответствуют нормам. Роспотребнадзор также не обнаружил превышения вредных веществ воздухе. Птицы, по данным ведомства, погибли от орнитоза.