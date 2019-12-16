Зеленский поддержал футболиста после оскорблений со стороны фанатов

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю после оскорблений в адрес спортсмена во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Испании. "Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным", - написал Зеленский в фейсбуке. В ответ игрок написал "большое спасибо" на русском языке.

В воскресенье во время матча второго дивизиона Испании, где украинец выступает за клуб "Альбасете", болельщики команды-соперника "Райо Вальекано" стали скандировать: "Зозуля, ты нацист". В итоге игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм, а судья решил перенести игру. Журналисты утверждают, что в раздевалке украинец заплакал. Президент "Райо Вальекано" осудил действия фанатов.

МИД Украины заявил, что нападки на футболиста созвучны со штампами российской пропаганды.

В феврале 2017 года украинский форвард перешел на правах аренды в "Райо Вальекано", однако был вынужден покинуть новую команду всего сутки спустя. Фанаты заподозрили его в поддержке украинской армии в вооруженном конфликте в Донбассе. В социальных сетях появлялись фото футболиста в военной форме и с автоматом. А на его футболке было стилизованное изображение герба Украины — трезубца. Роман Зозуля отверг обвинения в связях с ультраправыми националистами. В сентябре того же года Зозуля стал нападающим "Альбасете".