Путин заморозил накопительную часть пенсии до конца 2022 года

Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии на три года. В документе говорится, что "в первой части федерального закона об изменениях в пенсионном страховании цифры 2021 заменить на 2022".

Таким образом, поступающие от работающих граждан обязательные взносы будут идти на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам и формирование страховой пенсии как минимум до 31 декабря 2022 года.

Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Правительство заявляло тогда, что это временная мера. Однако с того времени заморозка пенсионных накоплений продлевалась ежегодно.

Издание РБК отмечает, что в конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придёт на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взноса можно будет установить самостоятельно. Ранее он предполагал отчисление 6% от зарплаты.



