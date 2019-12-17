Boeing с января приостанавливает выпуск самолётов модели 737 МАХ

Американская авиастроительная корпорация Boeing приостановит производство самолётов модели 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Когда выпуск самолетов будет возобновлен, в сообщении не уточняется.



Принятое решение в компании объясняют продлением сертификации "Боинг 737 МАХ" до следующего года и неопределенностью в отношении её сроков и условий. Сотрудников, занятых в производстве модели, направят на другие проекты.



В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов. Это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок, говорится в заявлении.



На прошлой неделе Федеральное авиационное управление США (FAA) сообщило, что возобновление полетов этой модели не одобрят до начала 2020 года, и запрет останется в силе на неопределенный срок.

15 декабря газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, написала о планах Boeing приостановить производство самолётов 737 MAX. После этого акции компании упали на 4 процента.

Мораторий на полёты самолётов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.