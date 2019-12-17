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МВД возбудило дело о пропаже 276 тонн взрывчатки с оборонного завода

Иллюстративное фото

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Следственное управление МВД России по Башкирии возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере с оборонного завода "Авангард" в Стерлитамаке. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, дело касается пропажи 276 тонн взрывчатых отходов, направленных на утилизацию, но не сданных обратно Министерству обороны.

В Министерстве промышленности и торговли, которому подведомствен "Авангард", подозревают, что пропавшие отходы были переработаны заводом в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы и впоследствии проданы.

Хищения выявлены в период с ноября 2017-го по март 2019 года, когда директором предприятия был Азгат Ибрагимов. Позже его уволили из-за убытков и долгов завода.

Представитель Ибрагимова заявил газете, что все договоры предприятия по утилизации взрывчатых веществ неоднократно проверялись, а незаконное уголовное преследование бывшего руководителя инспирировано новым руководством завода.

Завод "Авангард" в Стерлитамаке производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

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