В Иркутске у правозащитника проходит второй за неделю обыск

У правозащитника Святослава Хроменкова, представителя правозащитного фонда "Общественный вердикт" в Иркутске, проходит второй за неделю обыск. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила активистка Евгения Иванченко. Хроменков занимается расследованием пыток и жестокого обращения полицейских.

По словам активистки, следователи отказываются впустить в квартиру адвоката Хроменкова. Ранее матери правозащитника Наталье Хроменковой угрожали уголовным преследованием. Её пытаются обвинить в том, что в ходе предыдущего обыска 12 декабря, она прищемила пальцы одному из следователей, который взламывал дверь в квартиру правозащитника.

Сам обыск, по словам Хроменкова, продолжался почти 12 часов и закончился изъятием трёх системных блоков и трёх ноутбуков. У матери юриста пропал личный телефон и деньги из сейфа.

По мнению правозащитников, эти "следственные действия" велись из-за того, что ранее Хроменкову удалось добиться передачи дела о пытках местной жительницы в полиции в Следственный комитет по Сибирскому федеральному округу. Позже Хроменкову сообщили, что официальная причина обысков – уголовное дело, возбужденное на другого адвоката (предположительно, по фамилии Носков), при этом статус самого Хроменкова в нем не озвучили.