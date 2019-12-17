"Репортёры без границ": 389 журналистов в мире находятся за решёткой

389 журналистов и других работников СМИ находятся в местах лишения свободы из-за своей профессиональной деятельности. Это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной организации "Репортеры без границ" о ситуации со свободой слова в мире, обнародованном 17 декабря.

Больше всего оказавшихся за решёткой журналистов в Китае (130 человек), затем следуют Египет (36)и Саудовская Аравия (32). В России, по данным "Репортёров без границ", в местах лишения свободы находятся шесть журналистов.

С начала года в мире были убиты 49 журналистов, это вдвое меньше чем годом ранее. Причем лишь меньшинство из них погибли в зонах вооруженных конфликтов. Самыми опасными для журналистов странами в 2019 году стали Мексика, Сирия, Афганистан, Пакистан и Сомали, отмечается в докладе.

Кроме того, 57 работников СМИ были похищены, один из них на востоке Украины, остальные в Сирии, Йемене и Ираке. Многие из них считаются пропавшими без вести. Как подчеркивается в отчете, контролирующие территории на востоке Украины сепаратисты относятся к тем, кого берут в заложники, как к заключенным, обвиняемым в тяжелых преступлениях.

Организация "Репортёры без границ" подчеркивает, что в докладе говорится только о тех, о ком точно известно, что они пострадали или погибли из-за профессиональной деятельности.