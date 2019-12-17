В Гатчине хозяина дома с арсеналом оружия подозревают в педофилии

В деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области задержан 46-летний Андрей Бовт. Его подозревают в изнасиловании 13-летней дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый в течение семи лет неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Мать девочки подтвердила, что знала об этом, однако, в полицию обращаться не стала, объяснив это опасениями за жизнь и здоровье детей.



Всего в семье воспитывается восемь детей. Никто из них не посещает школу. Следователи изучат условия их проживания.



По информации 47news, 16 декабря в полицию поступило сообщение, что в доме, где живет многодетная семья, отец насилует дочь. С полицейскими мужчина разговаривать отказался, представившись полковником ГРУ. После этого на место прибыли сотрудники регионального управления ФСБ.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружили склад с оружием: два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, два пистолета-пулемета "Кедр", пистолеты Макарова и ТТ. Хранились в доме также бронежилеты с надписью "ФСБ" и радиостанции.



В подвале оборудован тир с ростовой мишенью и дырами от пуль. Источник "Бумаги" сообщил, что дети, возможно, проходили боевую подготовку. Стены дома увешаны многочисленными иконами. Сотрудники ведомства изъяли технику и электронные носители.

В отношении Бовта возбуждены ещё два уголовных дела по статьям "незаконное хранение и оборот оружия и боеприпасов" и "незаконное хранение и оборот взрывчатки", сообщили редакции Север.Реалии в следственном управлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным 47news, жена подозреваемого и мать детей является его двоюродной сестрой. Андрей Бовт до 24 лет носил фамилию Лобадюк. Ранее задержанный руководил компаниями "Андрей Первозванный". В начале нулевых он был директором компании "Азъ и Веди".