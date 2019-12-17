Россия заняла 81 место в рейтинге гендерного равенства

Россия занимает 81 место в мире по гендерному равенству, говорится в докладе, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.

Исследование, которое официально называется "Всемирный индекс гендерного разрыва", проводится с 2006 года. Эксперты ВЭФ, основываясь на национальных статистических данных, измеряют уровень достижений и возможностей мужчин и женщин по четырём параметрам: экономическому участию и карьерным перспективам, политическим правам, здоровью и продолжительности жизни, а также образованию.

В этом году исследование затронуло 153 государства. По гендерному равенству Россия оказалась ниже таких стран, как Зимбабве, Уганда и Сальвадор. По сравнению с прошлогодним рейтингом наша страна опустилась на шесть позиций.

Также Россия вошла в список 85 стран, главами которых в течение последних 50 лет были только мужчины.

В первой тройке по гендерному равенству – Исландия, Норвегия и Финляндия, на последних местах – Пакистан, Ирак и Йемен.

По прогнозу экспертов Всемирного экономического форума, гендерное неравенство будет преодолено в мире через 99 с половиной лет.