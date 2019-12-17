Гринпис поздравил петербуржцев с радиоактивным Новым годом

Активисты Гринпис провели в Санкт-Петербурге акцию против ввоза в Россию "урановых хвостов" из Германии. Об этом сообщила экологическая организация.

По данным Гринпис, судно "Михаил Дудин" с новой партией "урановых хвостов" прибудет в Санкт-Петербург на этой неделе, а затем груз отправят поездом через полстраны в Новоуральск в Свердловской области.

В России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн "хвостов". Все они хранятся под открытым небом, и площадки складирования можно увидеть на спутниковых фотографиях Google maps (Новоуральск, Ангарск, Северск, Зеленогорск), их количество продолжает расти.

В Концепции безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана Минатома 2001 года было запланировано, что рост его количества прекратится в 2010 году. В новом проекте программы указано, что прекращение роста количества "урановых хвостов" в России произойдет только в 2024-2027 годах.

Гринпис требует от "Росатома" объяснить, почему госкорпорация не реализовала предыдущие планы.

Гексафторид урана в Россию везут на полигоны госкорпорации "Росатом" c немецкого завода Urenco Deutschland в Гронау. Планируется, что до 2022 года в Россию ввезут 12 тысяч тонн гексафторида урана.

В Петербурге первую партию "хвостов" разгрузили в 500 метрах от жилых домов. В "Росатоме" уверяют, что продадут обратно в Германию часть дообогащенного урана. Остатки в госкорпорации хотят использовать после 2080 года в реакторах на быстрых нейтронах, которые "Росатом" хочет построить. Экологи не верят в планы и считают, что под "хвостами" на самом деле ввозят радиоактивные отходы, от которых немецкий завод решил избавиться.

Поезд со второй партией "урановых хвостов" отправился из немецкого Гронау в Россию в декабре. Экологи предполагают, что из Германии выедет 600 тонн "хвостов" – столько же, сколько и в первой партии. Депутаты Законодательного собрания Петербурга подписали обращение к Владимиру Путину, в котором просят президента изменить маршрут "урановых хвостов", чтобы он не пролегал через многомиллионный Петербург.

Неизвестные 16 декабря напали на офис организатора пикетов против ввоза в Россию "урановых хвостов" Михаила Павлова.