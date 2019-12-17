Члены избирательной комиссии Красноярска, обвиненные в фальсификации на выборах в городской совет в 2018 году, опубликовали в газете "Красноярские новости" извинения за подтасовку голосов. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

"Мы <...> совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями", – говорится в публикации, которая размещена на последней страницы газеты под сканвордом.

Уголовное дело на троих членов городского избиркома завели в октябре 2018 года. По данным следствия, не менее 11 избирателей пришли на участок № 384 проголосовать за депутатов в горсовет и обнаружили, что бюллетень на их имя уже взяли неизвестные.

В округе, где работали обвиняемые, в горсовет был избран депутат от партии "Единая Россия" Андрей Козкин, директор "Городского молочного комбината". Сейчас он является главой фракции партии и руководит комиссией по городскому хозяйству.