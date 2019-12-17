Суд разрешил Анастасии Шевченко разговаривать по телефону с матерью

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в деятельности нежелательной организации.

Отныне Шевченко разрешено общаться с матерью по телефону. Домашний арест при этом продлён до 18 января 2020 года.

Суд согласился с доводами стороны обвинения о том, что в действиях Шевченко "имеется угроза обороноспособности страны и конституционному строю", а сама она может воспрепятствовать следствию или скрыться.

Защита Шевченко просила изменить меру пресечения на запрет определённых действий или же изменить условия домашнего ареста – в частности, разрешить обвиняемой говорить по телефону с матерью, сыном и мужем.