Суд разрешил Анастасии Шевченко разговаривать по телефону с матерью

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в деятельности нежелательной организации.
Отныне Шевченко разрешено общаться с матерью по телефону. Домашний арест при этом продлён до 18 января 2020 года.
Суд согласился с доводами стороны обвинения о том, что в действиях Шевченко "имеется угроза обороноспособности страны и конституционному строю", а сама она может воспрепятствовать следствию или скрыться.
Защита Шевченко просила изменить меру пресечения на запрет определённых действий или же изменить условия домашнего ареста – в частности, разрешить обвиняемой говорить по телефону с матерью, сыном и мужем.
- Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе этого года. Уголовное дело против неё является первым в России, заведённым по статье "Деятельность нежелательной организации". Активистке вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 31 января, спустя неделю после того, как Шевченко отправили под домашний арест, умерла её старшая дочь, страдавшая серьёзным заболеванием и находившаяся в лечебном интернате. Только за день до смерти дочери Шевченко разрешили навестить её в реанимации.
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти России немедленно её освободить. С аналогичным заявлением выступили правозащитники из Human Rights Watch, которые назвали арест активистки "грубым нарушением" свободы граждан создавать союзы и объединения.
- В ноябре Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. По статье "Осуществление деятельности нежелательной организации" ей грозит до шести лет лишения свободы.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти внесли в число таких организаций зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В движении "Открытая Россия", членом которого является Шевченко, неоднократно заявляли, что оно никак не связано с этими структурами.
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