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Китай принял на вооружение первый авианосец собственный постройки

Авианосец "Шаньдун"

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Китай принял на вооружение первый авианосец собственный постройки. Корабль "Шаньдун" был передан флоту в порту на острове Хайнань в южной части страны в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, передаёт агентство "Синьхуа".

"Шаньдун" — усовершенствованная копия советского авианосца "Варяг", купленного Китаем у Украины в 1998 году. Пекин заявлял, что купил тяжёлый авианесущий крейсер для переоборудования его в парк развлечений, однако он был достроен и введён в строй в 2012 году под именем "Ляонин".

Китайский палубный истребитель "Шэньян J-15", взлетающий с китайского авианосца "Ляонин"
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Принятие корабля на вооружение позволит Пекину усилить давление в Южно-Китайском море, принадлежности островов в котором оспаривают Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней, указывает The Defence Post. В ноябре корабль уже проходил через Тайваньский пролив, Китай считает Тайвань частью своей территории.

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