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Лицом к событию

Режим прекращает финансировать своих оппонентов

Москва. 18 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин и глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, ставшая лауреатом государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года, в Кремле во время церемонии вручения.

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Почему государство финансировало правозащитные органиации, которые по определению являются его оппонентами? Почему оно прекратило их финансировать? Почему перестало нуждаться в этом "бантике", по выражению Льва Пономарева, почему больше не хочет "украшать" им свою политику? Как выживать этим движениям, если других спонсоров. кроме того же государства, в России им фактически не найти? В разговоре участвуют: Лев Пономарев (движение "За права человека"), Светлана Астраханцева ("Международная Хельсинская Группа"), Сергей Давидис ("Мемориал"). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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