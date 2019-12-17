Суд отклонил иск лапшичной "Тянем-потянем" к оппозиционерам

Симоновский районный суд Москвы отклонил иск владельца лапшичной "Тянем-потянем" Виталия Толкалова к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову из-за несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 3 августа в центре Москвы.

Это первый отклонённый иск к оппозиционерам от организаций, которые жаловались на убытки из-за летних акций протестов в столице.

Ранее аналогичные иски подавали Мосгортранс, московский метрополитен, ГБУ "Автомобильные дороги" и ресторан "Армения". Все они были полностью или частично удовлетворены. Суды постановили взыскать с ответчиков в общей сложности около 2 миллионов рублей.

В свою очередь владелец "Тянем-потянем" требовал взыскать с Соболь и Албурова, как с одних из организаторов акции 3 августа, 100 тысяч рублей. Такую сумму истец указал, посчитав затраты на аренду, зарплату сотрудников, а также средний доход заведения за то время, когда его пришлось закрыть.

Однако в материалах дела оказалось письмо Толкалова арендодателю Андроповой, в котором он также требовал возмещения убытков, поскольку именно арендодатель не пустил работников лапшичной в заведение в день митинга.

Адвокат ответчиков спросил у представителя истца, почему в таком случае лапшичная подала в суд именно на оппозиционеров, а не на арендодателя, на что тот ответить не смог.