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Умер художник Сергей Алимов

Сергей Алимов

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Главный художник московского театра кукол имени Образцова Сергей Алимов умер на 82 году жизни. Об этом сообщает сайт театра. Широкой публике он был известен как художник-постановщик мультфильма "Каникулы Бонифация".

Алимов — народный художник России, лауреат государственной премии, член Российской академии художеств и Российской академии кинематографических искусств. Он был авторам иллюстраций более чем к ста книгам и художником-постановщиком спектаклей в Московском театре сатиры и Театре имени Моссовета. Широко известны его графические иллюстрации к роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

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В марте 2014 года художник подписал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку политики президента России Путина на Украине и в Крыму.

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