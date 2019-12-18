В Омске неизвестные избили главного редактора интернет-портала

В Омске неизвестные избили главного редактора местного интернет-портала "Глагер" Константина Скачкова. Об этом он написал в своем издании.

Скачков рассказал, что его избили несколько дней назад в соседнем дворе, когда он возвращался с работы. "Били сильно, но не долго, очевидно поэтому и выжил. Не взяли ничего, деньги, часы, телефон все на месте", – написал журналист. По словам Скачкова, у него подбиты глаза, отсутствует пара зубов и гематомы.

По данным пресс-службы регионального МВД, в воскресенье Скачков обратился в медицинское учреждение. Он рассказал, что его избили неизвестные. По факту проводится проверка, сообщили в ведомстве агентству ТАСС.

Скачков не исключает, что нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью. В последнее время, по словам журналиста, ему неоднократно высказывали недовольство в связи с его публикациями.