"Яндекс" назвал самые популярные запросы в 2019 году

"Яндекс" составил списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году. Это события, люди и явления, которые впервые привлекли внимание, или число запросов по которым превысило прошлогодние показатели, сообщает "Интерфакс".

Список событий возглавляют выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, а также митинги и протестное голосование в Москве. Далее в десятке: катастрофа Superjet в Шереметьеве, ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск московских центральных диаметров (МЦД), дело Ивана Голунова.

Список людей, о которых "Яндекс" получил наибольшее число запросов в 2019 году, возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. В него также вошли Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш. Запросы связаны с биографией этих людей, их убеждениями, достижениями и фотографиями.

Тремя главными спортивными событиями года стали бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье и поединки Александра Емельяненко. В рейтинг также вошли футбольные матчи и один хоккейный. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.

Среди сериалов наибольший интерес вызвали "Игра престолов" и "Чернобыль" телекомпании НВО. Почти все остальные места в десятке достались сериалам российских компаний, самый популярный из них - "Жуки". В то же время в десятке фильмов только одна российская картина, но она, по данным о запросах, заняла первое место. Это - блокбастер про Великую Отечественную войну "Т-34". Самым популярным мультфильмом стал римейк "Короля льва".

Список музыкальных хитов, по данным поиска "Яндекса" в 2019 году полностью состоит из русскоязычных танцевальных композиций.