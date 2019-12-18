Госдума может разрешить жертвам теракта в Беслане лечение за рубежом

В Государственную думу внесён законопроект, дающий пострадавшим в результате теракта в Беслане право на лечение и реабилитацию за границей на средства федерального бюджета. Согласно тексту документа, это право будет предоставляться тем пострадавшим, кто был признан инвалидами I и II групп.

Как указывается в сопроводительных документах, в результате теракта в Беслане инвалидами I группы стали 8 человек, инвалидность II группы получили 57 человек. Сумма расходов на реализацию законопроекта оценивается в 200 миллионов рублей ежегодно.

Как объяснил "Коммерсанту" автор законопроекта, депутат от "Единой России" Зураб Макиев, речь идёт о случаях, когда пострадавшим нужна высокотехнологичная помощь или реабилитация, которую способны оказать всего несколько медучреждений в мире. Кроме того, сразу после теракта тяжелораненые проходили лечение в клиниках за рубежом, у них есть свои лечащие врачи, которые много лет следят за динамикой лечения, сказал депутат.

Вопрос о дополнительной поддержке для пострадавших во время теракта в Беслане был поднят 10 декабря на заседании Совета по правам человека с участием президента России. Тогда Владимир Путин пообещал, что для пострадавших в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.

Необходимость принятия закона о статусе жертв терактов в России обсуждается с 1999 года. В 2007 году закон был разработан, но так и не внесён в парламент. Российские власти утверждают, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов.

О нуждающихся в помощи пострадавших в результате теракта в Беслане рассказал в документальном фильме к 15-й годовщине трагедии журналист Юрий Дудь. Одной из них Марине Дучко сейчас в качестве помощи государство предоставляет только инвалидную коляску – раз в четыре-шесть лет. Она также получает пенсию в размере 13 тысяч рублей и, чтобы заработать, продаёт через инстаграм фиалки, которые сама растит дома.

3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 334 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.