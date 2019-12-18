Суд в Швейцарии обязал РФ выплатить $44 млн компенсации "Укрнафте"

Верховный суд Швейцарии подтвердил своё решение о взыскании с России 44 миллионов долларов компенсации в пользу украинской компании "Укрнафта" за утраченные инвестиции после аннексии Крыма. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба "Укрнафты". Кроме того, швейцарский суд обязал Россию выплатить украинской компании 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

Таким образом, Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал России. На прошлой неделе он оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафта", говорится в сообщении украинской компании.

Российские власти пока не комментировали информацию "Укрнафты".

Ранее в апреле Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить в пользу публичного акционерного общества "Укрнафта" более 50 миллионов долларов за национализацию имущества компании в аннексированном Крыму. В мае 2019 года Россия обжаловала это решение в Верховном суде Швейцарии.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. В 2015 году она подала жалобу к России после того, как в связи с аннексией Крыма лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций на территории полуострова. В своём иске компания опиралась на договор между кабинетом министров Украины и правительством России о взаимной защите инвестиций, подписанный в 1998 году.